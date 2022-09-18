Единственная дочь Горбачева: как живет и чем занимается сегодня Ирина Вирганская

Она живет в Германии, занимается делами фонда своего отца, а также снимает фильм о матери Раисе Горбачевой.

Когда 54-летний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв в 1985-м году пришел на смену немолодым советским партийным лидерам, многие жители СССР понадеялись на перемены к лучшему. Перемены на самом деле наступили.

Начатая Горбачевым перестройка и развал СССР в 1991-м году изменили жизнь некогда большой державы.

Но, если эти страницы истории знает большинство, то многие страницы личной жизни бывшего президента СССР остаются неизвестными. Например, то, как живет сегодня единственная дочь Михаила и Раисы Горбачевых Ирина Вирганская.

Эта фамилия дочери партийного лидера досталась в 21 год, когда она стала супругой однокурсника мединститута Анатолия Вирганского.

Ирина и Анатолий жили спокойно и незаметно, у них родились дочери Ксения и Анастасия. Оба работали в больнице. Анатолий стал успешным хирургом, и Ирину перестала устраивать его постоянная занятость. Через 16 лет брака пара развелась.

Михаил Горбачёв к тому времени после своей отставки создал фонд собственного имени и предложил дочери стать его замом. Ирина с энтузиазмом занялась новым для себя делом, пропагандируя заслуги отца в Европе и США.

Дочь Михаила Сергеевича живет на два города - Мюнхен и Москву.

Еще она снимает фильм о своей матери Раисе Горбачевой, а также пишет книгу об отце. Ее дочери успешно вышли замуж. 42-летняя Ксения и 35-летняя Анастасия сегодня живут в Германии.

У бывшего генсека Компартии тоже был свой дом в Германии, но Ирина продала его тогда, когда здоровье отца ухудшилось, и он перестал туда приезжать.

Все наследники Михаила Горбачева, который недавно ушел из жизни ( а у него, кроме дочери, внучек есть уже и трое правнуков) живут в достатке. Его 65-летняя дочь делами фонда занимается и сейчас.