Фермеры объяснили, что нужно сделать в теплице после сбора урожая
Осенью, когда весь урожай уже собран, в теплице проводятся работы для подготовки к зиме и следующему сезону.
Для начала необходимо полностью убрать растительные остатки в виде ботвы. Проводится также тщательная прополка, чтобы в почве не осталось сорняков.
Дело в том, что оставленные на зиму растения могут стать причиной развития заболеваний и местом зимовки вредителей, что скажется на урожае следующего сезона.
Желательно, чтобы в теплице вообще ничего не осталось. Это относится и к веревкам, которым подвязывали растения, и к инструменту для прополки и рыхления, и к другим предметам.
После этого нужно обработать почву. Это обязательная процедура, поскольку после выращивания огородных культур земля сильно истощена.
Можно внести в почву удобрения или посадить сидераты, которые прекрасно разрыхляют грунт и пополнят запасы питательных веществ в нем.
Другой вариант – внесение органических удобрений, например, древесной золы и перегноя. Их стоит дополнить суперфосфатом.
На 1 м2 земли потребуется 4 кг перегноя или стакан золы. На такую же площадь рассыпают 20 г суперфосфата.
Опубликовано: Светлана Репина
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