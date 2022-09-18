Агрономы раскрыли секреты посадки редиса осенью

Осень – подходящее время для посадки редиса по нескольким причинам. Световой день еще достаточно длинный, а в теплице как раз освобождается место после сбора урожая.

Для таких посадок подойдут сорта позднего созревания. Семена сеют в сентябре, в теплице их заглубляют на 2-3см, а в открытом грунте чуть глубже.

Перед посадкой почву, истощенную за сезон, нужно удобрить. Лучше всего сделать это с помощью перепревшего навоза и древесной золы, а после их внесения перекопать землю.

Хорошая альтернатива – сульфат калия, суперфосфат и мочевина. При высаживании семян нужно оставлять расстояние, исходя из размеров будущих плодов.

Междурядья лучше располагать на расстоянии 15 см, чтобы листья растений не затеняли друг друга. После посева грядку нужно хорошо полить.

Через несколько дней должны появиться первые всходы. Посадки следует обильно поливать, периодически рыхлить землю, проводить прополку.

Укрывать редис не нужно, он хорошо переносит низкие температуры, включая ночные заморозки. Днем теплицу обязательно необходимо проветривать.

Даже если урожай не успеет созреть из-за неблагоприятной погоды, редис станет прекрасным сидератом.