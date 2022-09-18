МИД Румынии осудило заявление Андрея Марги о «неестественных границах» Украины
МИД Румынии официально прокомментировал заявление экс-главы румынского внешнеполитического ведомства Андрея Марги о «неестественных границах» Украины.
В воскресенье, 18 сентября 2022 года, Министерство иностранных дел Румынии заявило, что полностью не разделяет позицию бывшего главы ведомства Андрея Марги по вопросу границ Украины.
В румынском МИДе также отметили, что осуждают Мраги за его призыв к Киеву уступить часть своих территорий другим государствам, так как подобное заявление «противоречит принципам международного права, регулирующим сегодня международные отношения».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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