В Кишинёве начались массовые протесы с лозунгом «меняем Санду на дрова»

Жители Кишинёва вышли на митинг с призывом об отставке правительства Молдавии и президента Майи Санду.

Вечером 18 сентября на улицах молдавской столицы Кишинёва начался многотысячный стихийный митинг, участники которого требуют отставки правительства Молдавии и президента страны Майи Санду. По мнению участников акции протеста, власти государства не смогли обеспечить его энергобезопасность, ввиду чего молдоване получают внушительные счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Собравшиеся сегодня на улицах Кишинёва также требуют досрочных президентских выборов и скандируют броский лозунг "Меняем Санду на дрова!"