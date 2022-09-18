В Кишинёве начались массовые протесы с лозунгом «меняем Санду на дрова»
Жители Кишинёва вышли на митинг с призывом об отставке правительства Молдавии и президента Майи Санду.
Вечером 18 сентября на улицах молдавской столицы Кишинёва начался многотысячный стихийный митинг, участники которого требуют отставки правительства Молдавии и президента страны Майи Санду. По мнению участников акции протеста, власти государства не смогли обеспечить его энергобезопасность, ввиду чего молдоване получают внушительные счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Собравшиеся сегодня на улицах Кишинёва также требуют досрочных президентских выборов и скандируют броский лозунг "Меняем Санду на дрова!"
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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