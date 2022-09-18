Украинские солдаты выпустили пять ракет по Херсону
Вооружённые силы Украины выпустили пять ракет по Херсону, одна из которых упала в парке «Юбилейный».
В воскресенье днём, 18 сентября 2022 года, военно-гражданская администрация Херсонской области в своём Telegram-канале сообщила об очередной атаке со стороны ВСУ, в ходе которой украинские военные выпустили пять ракет по Херсону, четыре из которых были успешно отражены средствами противовоздушной обороны.
В ВГА отметили, что одна из украинских ракет, миновав средства ПВО, упала на территории парка «Юбилейный», где находится Центр гуманитарной помощи партии «Единая Россия», который по мнению администрации Херсонской области, был истинной целью обстрела бойцами ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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