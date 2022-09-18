В Ереване начался митинг за выход Армении из ОДКБ после приезда Пелоси
Вечером воскресенья на территории Еревана стартовал антиправительственный митинг с призывами к правительству Армении по выходу страны из ОДКБ.
В воскресенье на главных площадях Еревана начался митинг, участники которого требуют выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности. В центре столицы собрались несколько сотен активистов, среди которых присутствуют также сторонники финансируемых Западом организаций.
Примечательно, что накануне в Ереван приехала спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, которая публично обвинила Азербайджан в вооружённом нападении на Армению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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