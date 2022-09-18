Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали крупное железнодорожное соглашение без России
Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали соглашение, которое предусматривает строительство железной дороги. Этот путь объединит три страны.
Кроме того, железная дорога станет более коротким путем, чем существующие дороги, которые проходят через территорию России.
Обсуждение этого проекта началось более двух десятилетий назад. Но сейчас появились некоторые сдвиги в связи с санкциями, наложенными Западом на РФ.
Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана сообщают, что расходы на предварительные исследования, необходимые для строительства дороги, будут разеделены между сторонами поровну.
Ранее Кыргызстан предлагал организовать маршрут таким образом, чтобы он мог обслуживать северные районы с высокой плотностью населения.
Однако похоже, что принято решение о южном маршруте. В любом случае, страна получает выгоду от создания рабочих мест для строительства дороги и выплат за транзит.
Ожидается, что дорога будет начинаться от Торугартасоединенного с Китаем автомобильным переходом.
Дальше путь будет идти на север через Арпу и Макмал к Джалал-Абаду, и там соединятся с железнодорожной дорогой Узбекистана.
Опубликовано: Светлана Репина
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