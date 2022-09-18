Предприимчивые пользователи "Авито" покупают вещи сами у себя ради "халявной" доставки

Голь на выдумку хитра: с помощью "Авито" можно перевозить личное имущество за символическую сумму. В то время как услуги грузоперевозок обойдутся в разы дороже.

Чтобы перевезти вещи в другой город за 49 руб (именно столько стоит акционная доставка от "Авито"), надо завести дополнительный аккаунт и продать вещи самому себе (можно родственнику или знакомому). Имущество будет доставлено в любой город.

В чем суть

Первым делом надо составить объявление и опубликовать его на площадке "Авито". В тексте указываются цена, описывается товар - короче, оформление по всем правилам.

Потом надо подключить услугу доставки за 49 руб.

Затем человек с другого аккаунта покупает данный лот, выбирая доставку по акции. Пользователь, выступающий "покупателем", отправляет деньги в сервис "Авито".

Нужная сумма замораживается до момента доставки посылки, потом она размораживается и переводится продавцу (он же и есть "покупатель" или его друг, родственник).

То есть пользователь не теряет деньги, а лишь на время передает их в сервис "Авито". И потом эту сумму ему возвращают.

При этом клиент выгодно перевозит личные вещи по нужному адресу в любую точку России, в сущности за копейки.

Так, например, можно переслать большую коробку зимней одежды родственнику или другу в другой конец страны.

Требования сервиса "Авито" для пересылок: длинная сторона груза - 50 см, общая сумма длин всех сторон - 150 см, вес - максимум 15 кг, цена вещей - 150-200 тыс. руб.

Коробка для доставки груза предоставляется бесплатно.

Будут ли проблемы с законом

Отправляя вещи друзьям, родным, знакомым, пользователи не нарушают правила пользования площадкой "Авито".

Если же они отправляют имущество сами себе, отследить это невозможно, потому что делается это с разных аккаунтов.

Формально все требования соблюдены, придраться не к чему, нарушений нет, и для "Авито" такие махинации не являются убыточными.

Есть один нюанс, акционная доставка действует на первые три заказа. К тому же, по отдельным категориям площадки "Авито" объявления принимаются только на платной основе.