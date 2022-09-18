45 тысяч протестующих собрались в Кишинёве, чтобы обменять Санду на дрова

В партии «Шор» заявили, что 45 000 недовольных молдаван собрались в Кишинёве, чтобы потребовать отставки действующего правительства и президента Молдовы.

В воскресенье днём, 18 сентября 2022 года, председатель оппозиционной политической партии «Шор» Валерий Клименко заявил, что в Кишинёве на митинг с требованием отставки правительства и президента Молдовы собрались 45 тысяч человек, ещё несколько тысяч человек не смогли добраться до здания президиума из-за сотрудников полиции, пытающихся сорвать акцию протеста.

Отмечается, что тысячи молдаван, скандирующих лозунги «Меняем Санду на дрова» и «Мы не хотим умирать с голоду», вышли на митинг, чтобы попробовать изменить ситуацию в Молдове, которая погрузилась в кризис из-за высшего руководства страны, допустившего рост цен на газ, электроэнергию, бензин и продукты питания из-за чего большая часть населения с зарплатой в 500 долларов не может сводить концы с концами.