45 тысяч протестующих собрались в Кишинёве, чтобы обменять Санду на дрова
В партии «Шор» заявили, что 45 000 недовольных молдаван собрались в Кишинёве, чтобы потребовать отставки действующего правительства и президента Молдовы.
В воскресенье днём, 18 сентября 2022 года, председатель оппозиционной политической партии «Шор» Валерий Клименко заявил, что в Кишинёве на митинг с требованием отставки правительства и президента Молдовы собрались 45 тысяч человек, ещё несколько тысяч человек не смогли добраться до здания президиума из-за сотрудников полиции, пытающихся сорвать акцию протеста.
Отмечается, что тысячи молдаван, скандирующих лозунги «Меняем Санду на дрова» и «Мы не хотим умирать с голоду», вышли на митинг, чтобы попробовать изменить ситуацию в Молдове, которая погрузилась в кризис из-за высшего руководства страны, допустившего рост цен на газ, электроэнергию, бензин и продукты питания из-за чего большая часть населения с зарплатой в 500 долларов не может сводить концы с концами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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