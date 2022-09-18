Sun: президент Армении Хачатурян нарушил правила, сделав фото у гроба Елизаветы II

Армянский президент Ваагн Хачатурян сфотографировался возле гроба британской королевы Елизаветы II, нарушив правила прощания с монархом.

Вечером 18 сентября британская газета The Sun сообщила, что прибывший в Лондон для участия в церемонии прощания с Елизаветой II президент Армении Ваагн Хачатурян сделал фотографию у гроба британской королевы, тем самым нарушив гласный протокол мероприятия, о котором всех предупредили заранее.

По данным журналистов Sun, к текущему моменту неизвестно, решит ли мэрия Лондона применить какие-либо санкции в отношении президента Армении Хачатуряна.