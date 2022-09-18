Из-за мощного землетрясения на Тайване поезд сошел с рельсов, люди остались без электричества
18 сентября на большей части Тайваня произошло мощное землетрясение с разрушительными последствиями. По предварительным данным, один человек погиб, еще 9 были ранены.
Землетрясение оценено в 6,8 баллов. Его эпицентр находился в городе Чишан на глубине около 7 км. Основные повреждения зафиксированы к северу от этого места.
Сообщается, что погибший был сотрудником цементного завода. Есть информация о том, что рухнул трехэтажный дом, повредив электрические провода.
Около 7000 домохозяйств остались без электроэнергии, есть серьезные повреждения водопроводных труб.
В пресвитерианской церкви Маунт-Кармель появилась трещина в полу и был разбит наружный тротуар.
Одновременно произошел оползень в горах, под который попали порядка 400 человек. Это популярный туристический район, известный оранжевыми лилиями.
На одной из железнодорожных станций упал навес над платформой. Его обломки попали в проходящий поезд, который сошел с рельсов.
Неподалеку от Тайбэя на 5 этаже спортивного центра рухнул потолок, пострадал один человек. В Японии предупредили о возможном цунами, но позже предупреждение было отменено.
Опубликовано: Светлана Репина
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