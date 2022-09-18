Из-за мощного землетрясения на Тайване поезд сошел с рельсов, люди остались без электричества

18 сентября на большей части Тайваня произошло мощное землетрясение с разрушительными последствиями. По предварительным данным, один человек погиб, еще 9 были ранены.

Землетрясение оценено в 6,8 баллов. Его эпицентр находился в городе Чишан на глубине около 7 км. Основные повреждения зафиксированы к северу от этого места.

Сообщается, что погибший был сотрудником цементного завода. Есть информация о том, что рухнул трехэтажный дом, повредив электрические провода.

Около 7000 домохозяйств остались без электроэнергии, есть серьезные повреждения водопроводных труб.

В пресвитерианской церкви Маунт-Кармель появилась трещина в полу и был разбит наружный тротуар.

Одновременно произошел оползень в горах, под который попали порядка 400 человек. Это популярный туристический район, известный оранжевыми лилиями.

На одной из железнодорожных станций упал навес над платформой. Его обломки попали в проходящий поезд, который сошел с рельсов.

Неподалеку от Тайбэя на 5 этаже спортивного центра рухнул потолок, пострадал один человек. В Японии предупредили о возможном цунами, но позже предупреждение было отменено.