Марин Ле Пен: санкции Франции против РФ были геополитической ошибкой
Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает ошибкой антироссийские санкции Парижа.
18 сентября глава французской политической силы "Национальное объединение" Марин Ле Пен публично заявила, что считает решение правительства Франции поддержать антироссийские санкции Запада геополитической ошибкой. По мнению Ле Пен, именно санкции против России провоцируют энергетический кризис в Европе и во Франции в частности.
Примечательно, что после поражения на президентских выборах Марин Ле Пен призвала французов консолидироваться вокруг Эммануэля Макрона, однако именно он ввёл санкции Парижа против Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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