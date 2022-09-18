Экс-премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Европа – главный проигравший от кризиса на Украине.

18 сентября бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью для EPT заявил, что европейские страны будут главными потерпевшими поражение в экономическом и геополитическом плане в результате кризиса на Украине.

Ципрас пояснил, что Соединённые Штаты ничего не потеряют, а Россия под действием антироссийских санкций превратила свой рубль в самую крепкую валюту в мире, вопреки обещаниям западных стран разрушить российскую экономику, в то время как лишённая стратегии Европа, вступив в холодную затяжную войну, поставила под вопрос само своё существование.