Ципрас: Европа – главный проигравший от кризиса на Украине
Экс-премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Европа – главный проигравший от кризиса на Украине.
18 сентября бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью для EPT заявил, что европейские страны будут главными потерпевшими поражение в экономическом и геополитическом плане в результате кризиса на Украине.
Ципрас пояснил, что Соединённые Штаты ничего не потеряют, а Россия под действием антироссийских санкций превратила свой рубль в самую крепкую валюту в мире, вопреки обещаниям западных стран разрушить российскую экономику, в то время как лишённая стратегии Европа, вступив в холодную затяжную войну, поставила под вопрос само своё существование.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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