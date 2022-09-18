Дана Борисова в очередной раз сбежала из психбольницы
46-летняя телеведущая периодически лечится в клинике, но режим не соблюдает, потому что там она не «как алкоголик или наркоман».
Дана Борисова проходит курс лечения в психиатрической лечебнице. У 46-летней телеведущей диагностированы биполярное расстройство и маниакально-депрессивный синдром.
Терапию звезда принимает добровольно, но при этом не старается соблюдать режим. Борисова разрешает себе покидать стены клиники, чтобы не выпасть из светской жизни, сообщает 5-tv.ru.
На этот раз, как сообщили в эфире программы на НТВ, телеведущая уехала на кинопремьеру. О возможных последствиях для здоровья матери переживает дочь Даны, 15-летняя Полина.
«Сбегает постоянно. Я считаю, что нужно отлежать две-три недели, но она приезжает постоянно. Я, разумеется, скучаю, но не такой ведь ценой», — тревожится подросток.
Дана Борисова в своих поступках ничего такого не видит, потому что лечится ведь не «как алкоголик или наркоман». Телеведущая напоминает, что у нее нет опасных зависимостей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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