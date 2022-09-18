В Мичигане показали, как работает летающий мотоцикл-ховербайк, но реакция людей была неоднозначной
Японская компания AERWINS Technologies показала в Мичигане, как работает ее ховербайк – летающий мотоцикл.
Летающее транспортное средство под названием Xturismo впервые продемонстрировали на Детройтском автосалоне.
Компания сообщает, что ховербайк может развивать скорость почти в 100 км/ч и перевозить груз весом до 100 кг. Время полета составляет до 40 минут.
Ховербайк способен лететь как вперед, так и назад, постепенно ускоряться по ходу движения и плавно приземляться.
Гонщик-испытатель рассказал журналистам, что почувствовал себя героем «Звездных войн», испытав невероятные ощущения.
Однако в интернете презентация нового транспорта вызвала немало споров. Некоторые пользователи назвали ховербайк потрясающим и выразили желание полетать на нем.
Другие написали, что люди не могут безопасно ездить по улицам, а в воздухе катастрофы еще более вероятны.
Ховербайк уже можно купить в Японии, он стоит около 777 000 долларов. В ближайшее время планируется начать продажи в США , а со временем –снизить цену до 50 000 долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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