В Мичигане показали, как работает летающий мотоцикл-ховербайк, но реакция людей была неоднозначной

Японская компания AERWINS Technologies показала в Мичигане, как работает ее ховербайк – летающий мотоцикл.

Летающее транспортное средство под названием Xturismo впервые продемонстрировали на Детройтском автосалоне.

Компания сообщает, что ховербайк может развивать скорость почти в 100 км/ч и перевозить груз весом до 100 кг. Время полета составляет до 40 минут.

Ховербайк способен лететь как вперед, так и назад, постепенно ускоряться по ходу движения и плавно приземляться.

Гонщик-испытатель рассказал журналистам, что почувствовал себя героем «Звездных войн», испытав невероятные ощущения.

Однако в интернете презентация нового транспорта вызвала немало споров. Некоторые пользователи назвали ховербайк потрясающим и выразили желание полетать на нем.

Другие написали, что люди не могут безопасно ездить по улицам, а в воздухе катастрофы еще более вероятны.

Ховербайк уже можно купить в Японии, он стоит около 777 000 долларов. В ближайшее время планируется начать продажи в США , а со временем –снизить цену до 50 000 долларов.