Британцы пришли в ярость после фотографии президента Армении у гроба с телом Елизаветы II
Президент Армении Ваагн Хачатурян разозлил британцев, нарушив запрет на фотосъёмку в ходе прощание с её Величеством Елизаветой Второй.
18 сентября британская газета-таблоид The Sun заявила, что британцы пришли в ярость, увидев шокирующие кадры того, как президент Армении Ваагн Хачатурян был сфотографирован помощником у подножия задрапированного флагом гроба Елизаветы II из английского дуба.
Отмечается, что в Вестминстерском холле, где проходит церемония прощания по британскому монарху, установлен запрет на фотосъёмку, что и послужило причиной столь бурной реакции подданных Соединённого Королевства на единственного нарушившего из всех присутствующих правила Хачатуряна.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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