Президент Армении Ваагн Хачатурян разозлил британцев, нарушив запрет на фотосъёмку в ходе прощание с её Величеством Елизаветой Второй.

18 сентября британская газета-таблоид The Sun заявила, что британцы пришли в ярость, увидев шокирующие кадры того, как президент Армении Ваагн Хачатурян был сфотографирован помощником у подножия задрапированного флагом гроба Елизаветы II из английского дуба.

Отмечается, что в Вестминстерском холле, где проходит церемония прощания по британскому монарху, установлен запрет на фотосъёмку, что и послужило причиной столь бурной реакции подданных Соединённого Королевства на единственного нарушившего из всех присутствующих правила Хачатуряна.