Байден: Китай не поставляет оружие в Россию

Президент США Джо Байден утверждает, что Пекин не поставляет китайские вооружения Москве.

Вечером воскресенья президент Соединённых Штатов Джозеф Байден публично заявил, что Вашингтон не зарегистрировал каких-либо фактов, которые бы свидетельствовали о наличии поставок оружия и боеприпасов в Россию из Китая. По словам Байдена, в начале российской спецоперации в Украине он лично побеседовал с Си Цзиньпином, предупредив его о последствиях военной или экономической помощи Москве.

При этом Джо Байден уверяет, что в случае, Китай решиться оказывать любую помощь в России во время спецоперации, то Вашингтон введёт небывалые антироссийские санкции.