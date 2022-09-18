Алла Пугачева вступилась за Галкина и попросила считать ее иностранным агентом
Алла Пугачева опубликовала в социальной сети пост в поддержку своего мужа Максима Галкина. Она предложила считать ее иностранным агентом.
Мужа Пугачевой шоумена Максима Галкина на днях внесли в реестр иностранных агентов по решению российского Министерства юстиции.
Ранее он критиковал действия России в отношении Украины. Пугачева и Галкин вместе с детьми покинули страну, уехав в Израиль вскоре после начала военных действий.
После их отъезда многие российские общественные деятели неоднократно высказывались в адрес Галкина, обвиняя его в измене родине.
Пугачева долгое время хранила молчание и по поводу ситуации на Украине, и по вопросу травли ее мужа.
Официальная причина внесения Галкина в реестр иностранных агентов по версии Минюста – ведение им политической деятельности от имени Украины и получение финансирования от этой страны.
Пугачева в своем посте написала, что ее муж – настоящий патриот, неподкупный человек, который не желает российским воинам смерти за иллюзорные цели.
Она указала, что полностью согласна с его позицией, поэтому ее также можно считать иностранным агентом.
Опубликовано: Светлана Репина
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