Алла Пугачева вступилась за Галкина и попросила считать ее иностранным агентом

Алла Пугачева опубликовала в социальной сети пост в поддержку своего мужа Максима Галкина. Она предложила считать ее иностранным агентом.

Мужа Пугачевой шоумена Максима Галкина на днях внесли в реестр иностранных агентов по решению российского Министерства юстиции.

Ранее он критиковал действия России в отношении Украины. Пугачева и Галкин вместе с детьми покинули страну, уехав в Израиль вскоре после начала военных действий.

После их отъезда многие российские общественные деятели неоднократно высказывались в адрес Галкина, обвиняя его в измене родине.

Пугачева долгое время хранила молчание и по поводу ситуации на Украине, и по вопросу травли ее мужа.

Официальная причина внесения Галкина в реестр иностранных агентов по версии Минюста – ведение им политической деятельности от имени Украины и получение финансирования от этой страны.

Пугачева в своем посте написала, что ее муж – настоящий патриот, неподкупный человек, который не желает российским воинам смерти за иллюзорные цели.

Она указала, что полностью согласна с его позицией, поэтому ее также можно считать иностранным агентом.