Комик Александр Долгополов стал называть себя небинарной личностью

Он заявил, что это его «протест против патриархата и капитализма». Ранее юморист рассказывал о своей депрессии.

Комик Александр Долгополов выложил в соцсетях пост, в котором объявил, что считает себя небинарной персоной. По словам российского юмориста, во время тура по Европе он осознал свою гендерную идентичность, сообщает Сплетник. ру.

После путешествия свои записи Александр ведет от женского лица.

"Я решила открыться как небинарная личность по ряду причин. Во-первых, просто за свою недолгую, но... (тяжелую) жизнь уже... (устал) быть мужиком, и мне это никогда не нравилось", - написал Долгополов.

И добавил, что это "его протест против патриархата и капитализма". Юморист признался, что хочет научиться близости, выстраиванию доверительных отношений с людьми. По его мнению, ключ к этому - в исследовании своей феминной стороны, а также "побеге из гендерной тюрьмы".

Подписчики поддержали комика и восхитились его смелостью. Но не все: некоторые сочли, что эта исповедь похожа на стеб.

Сейчас Александр Долгополов проживает в Эстонии. Он уехал из РФ после начала военной спецоперации на Украине. Ранее юморист не раз рассказывал о своей депрессии. В частности, в интервью Юрию Дудю, который признан иноагентом, он рассказал, что страдает биполярным расстройством.