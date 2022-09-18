Китайские астронавты совершили выход в открытый космос со своей новой станции

Два китайских астронавта вышли в открытый космос с космической станции, которую планируется достроить к концу нынешнего года.

По информации государственных СМИ Китая, Чен Дун и Цай Сюйчжэ установили снаружи специальную ручку, чтобы открыть дверь, а также насосы.

Они использовали упоры, соединяющие ноги астронавтов с роботизированной рукой-манипулятором.

В это время еще один астронавт Лю Ян обеспечивал им поддержку изнутри. Первый выход в космос китайских астронавтов состоялся две недели назад.

Целью данной миссии является контроль завершения строительства космической станции. Там уже установлен первый модуль лаборатории, а доставка второго ожидается к концу года.

Впоследствии к трем астронавтам присоединятся еще трое их коллег. Это станет первым случаем, когда на борту станции будут находиться шесть человек.

Китай начал строительство собственной космической станции после того, как США решили исключить страну из МКС в связи с военным руководством китайской космической программой.

Китай – третья страна после СССР и США, отправившая человека в космос. Страна также направила на Луну и на Марс аппараты для сбора образцов и их доставки на Землю.