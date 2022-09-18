СПЧ РФ просит Генпрокурора объяснить отправку заключённых на спецоперацию
Представители российского совета по правам человека при президенте обратились к Генпрокурору России с требованием объяснить информацию об отправке российских заключённых в зону спецоперации.
Группа членов совета по правам человека при президенте России Владимире Путине адресовали коллективное письмо Генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой объяснить данные, распространяемые СМИ о том, что тысячи российских заключённых досрочно освобождаются из тюрем и едут в Украину для участия в спецоперации.
При этом в СПЧ России напомнили, что согласно законодательству РФ, заключённых можно освобождать досрочно только в результате амнистии или условно-досрочно по решению суда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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