Бывший греческий премьер-министр Алексис Ципрас утверждает, что страны Европы больше других государств пострадали от украинского кризиса.

В воскресенье экс-премьер Греции Алексис Ципрас дал интервью телеканалу EPT, где публично заявил, что помимо самой Украины и её народа, главным проигравшим от украинского кризиса является Европа. По мнению Ципраса, в Евросоюзе наблюдается явная нехватка выверенной стратегии, поскольку даже в условиях антироссийских санкций Россия укрепила курс рубля.

Также Алексис Ципрас напомнил, что именно Россия стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу, однако после начала санкционного давления на Москву со стороны ЕС Кремль фактически перекрыл газовый вентиль.