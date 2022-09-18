EPT: экс-премьер Греции назвал Европу главным проигравшим от кризиса в Украине
Бывший греческий премьер-министр Алексис Ципрас утверждает, что страны Европы больше других государств пострадали от украинского кризиса.
В воскресенье экс-премьер Греции Алексис Ципрас дал интервью телеканалу EPT, где публично заявил, что помимо самой Украины и её народа, главным проигравшим от украинского кризиса является Европа. По мнению Ципраса, в Евросоюзе наблюдается явная нехватка выверенной стратегии, поскольку даже в условиях антироссийских санкций Россия укрепила курс рубля.
Также Алексис Ципрас напомнил, что именно Россия стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу, однако после начала санкционного давления на Москву со стороны ЕС Кремль фактически перекрыл газовый вентиль.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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