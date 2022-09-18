Express: отказавшаяся от газа из РФ Британия лишилась помощи Норвегии

Издание Express утверждает, что Великобритания приняла решение отказаться от российского газа, надеясь заместить его поставками из Норвегии, однако природа сыграла злую шутку с Лондоном.

18 сентября эксперт консалтингового агентства Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт дал интервью изданию Express, где сообщил, что в рамках санкций против России Британия оказалась от поставок российского газа, планируя получать данный энергоресурс у Норвегии. Однако позднее в Осло сообщили, что лето в Норвегии выдалось засушливым, ввиду чего газохранилища страны оказались заполнены не до конца.

Пор данным Солтведта, именно из-за этого правительство Норвегии приняло решение отказаться от экспорта собственных энергоносителей в текущем году, фактически оставив Британию без энергии.