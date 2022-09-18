Mirror: жители Британии выставят на улице 50 тысяч беженцев из Украины

Издание Mirror утверждает, что к 2023 году порядка пятидесяти тысяч украинских беженцев в Британии рискуют остаться без жилья.

18 сентября британская газета Mirror сообщила, что грядущей зимой порядка 20 тысяч британцев планируют выйти из благотворительной программы "Дома для Украины", в рамках которой граждане Великобритании пускают пожить к себе домой украинских беженцев на срок в шесть месяцев. Ожидается, что уже к 2023 году британцы выселят 50 тысяч украинцев, фактически выставив их на улицу.

По данным издания Mirror, причиной для массового решения британцев отказаться от участия в программе "Дома для Украины" является сильное повышение цен на продукты и электроэнергию в стране, из-за чего содержать беженцев стало слишком дорого.