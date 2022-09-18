Толстой: попросившая признать её иноагентом Пугачёва утратила связь с реальностью

Российский депутат Петр Толстой утверждает, что певица Алла Пугачёва утратила связь с реальностью, попросив включить себя в список иноагентов.

Представитель российской Государственной думы Петр Толстой уверен, что попросившая включить её в список иностранных агентов Алла Пугачёва утратила связь с реальностью. По мнению Толстого, российский народ никогда больше не поддержит Пугачёву из-за её критики в адрес спецоперации на Украине.

Днём 18 сентября Алла Пугачёва обратилась к Министерству юстиции России с просьбой включить её в список физлиц-иноагентов вслед за её мужем Максимом Галкиным.