Соседов: Пугачёва должна быть добавлена в список иноагентов
Музыкальный критик Сергей Соседов утверждает, что певицу Аллу Пугачёву необходимо внести в перечень иноагентов в соответствии с её просьбой.
18 сентября известный музыкальный критик Сергей Соседов публично заявил о необходимости признать Аллу Пугачёву иностранным агентом, внеся певицу в соответствующий перечень Министерства юстиции России.
По словам Соседова, раз Пугачёва критикует спецоперацию в Украине, то должна отвечать по закону о дискредитации ВС РФ как и любой другой гражданин невзирая на её былые заслуги.
В воскресенье днём Алла Пугачёва публично призвала внести её в перечень иноагентов вслед за её супругом Максимом Галкиным, резко осудив решение Владимира Путина начать спецоперацию в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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