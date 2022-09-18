Соседов: Пугачёва должна быть добавлена в список иноагентов

Музыкальный критик Сергей Соседов утверждает, что певицу Аллу Пугачёву необходимо внести в перечень иноагентов в соответствии с её просьбой.

18 сентября известный музыкальный критик Сергей Соседов публично заявил о необходимости признать Аллу Пугачёву иностранным агентом, внеся певицу в соответствующий перечень Министерства юстиции России.

По словам Соседова, раз Пугачёва критикует спецоперацию в Украине, то должна отвечать по закону о дискредитации ВС РФ как и любой другой гражданин невзирая на её былые заслуги.

В воскресенье днём Алла Пугачёва публично призвала внести её в перечень иноагентов вслед за её супругом Максимом Галкиным, резко осудив решение Владимира Путина начать спецоперацию в Украине.