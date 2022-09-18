Жена обвинила мужа в Индии в том, что он тайно похитил и продал её почку

Ранджита Кунду, которая недавно обратилась к врачу с жалобами на боль в животе, с ужасом узнала, что у неё только одна почка.

Жительница штата Одиша (Индия) вспомнила, что в 2018 году ей была сделана операция по удалению камней из почек.

Всё организовал Прасант Кунду, муж Ранджиты, который отвёз супругу в частную клинику. Вот только мужем двигало не желание помочь Ранджите, а корысть.

Пока женщина была под наркозом, ей удалили почку, после чего супруг организовал продажу вырезанного органа на чёрном рынке.

Конечно, Ранджита обратилась в полицию. Тем более, что ей абсолютно не жаль Прасанта, вот уже несколько месяцев как бросившего её.

Именно четыре года назад между супругами возникла ссора из-за приданого жены. Видимо, Прасант решил поправить финансовое положение с помощью почки супруги.

Полиция взяла злодея под стражу и приступила к расследованию жутковатого дела.

Также ведётся работа с сестрой Прасанта — есть подозрение, что женщина была сообщницей брата.