Мужчина одолжил 75 000 долларов на операцию по удлинению ног, чтобы стать на 7 см выше
Американец Джон Лавдейл взял кредит на 75 000 долларов, чтобы оплатить операцию по удлинению ног на 7 см.
Операция длилась много месяцев, она была очень сложной и болезненной. Но Джон решился на все это, чтобы стать выше.
Он считает, что высоким людям проще жить. Рост Джона – чуть больше 173 см, и ему показалось, что этого недостаточно.
В итоге он получил кредит и теперь будет выплачивать по 1200 долларов ежемесячно в течение пяти лет.
Он не жалеет о своем решении и говорит, что теперь, когда он стал выше, люди смотрят на него иначе.
Хирург Кевин Дебипаршард изначально делал косметическое удлинении ног людям, у которых были соответствующие заболевания.
Но он говорит, что в последнее время такую операцию все чаще делают для красоты. Во время процедуры бедренные кости пациента ломают и ставят в них гвозди из металла с возможностью регулировки.
Затем гвозди постепенно удлиняют при помощи пульта дистанционного управления, передающего магнитный импульс. Заживление занимает несколько месяцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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