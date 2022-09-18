Создать атлантов и умереть: почему автор гениальных скульптур в Зимнем дворце закончил жизнь в нищете

За эту работу император заплатил ему огромные деньги, даровал звание академика, но художник все пропил.

Все, кому довелось бывать в Санкт-Петербурге, наверняка восхищались невероятными атлантами, поддерживающими портик Нового Эрмитажа.

И создал их в 19-м столетии также невероятный человек - Александр Теребенёв. Он закончил Академию Художеств в Петербурге, и по окончании академии был направлен за казённый счет в Италию на повышение квалификации.

Такую возможность учебное заведение давало не каждому, а только отличникам. Однако Теребенев ею не воспользовался. Он встретил любимую, женился и остался в Петербурге, чтобы зарабатывать и содержать семью.

Пик его карьеры произошел после пожара в Зимнем дворце. Художник создал скульптуры Правосудия и Мудрости около Иорданской лестницы - огромный барельеф с амазонками и центаврами. И это еще далеко не все шедевры, благодаря которым многие поспешили сделать заказы талантливому мастеру.

Вскоре после того, как был восстановлен Зимний дворец, Николай I решил возвести Новый Эрмитаж. И тогда встала необходимость оформления портика Нового Эрмитажа.

Пока шли обсуждения, чем и как украсить портик, Теребенев изваял и доставил глиняную модель - вариант одного из будущих атлантов. Он впечатлил всех членов комиссии, на них и остановились.

Николаю I так понравился образец, что он подарил автору бриллиантовый перстень, а сам скульптор был удостоен звания академика.

Всего было сделано 10 атлантов. Под руководством Теребенёва в этой работе участвовали 150 человек. По окончании проекта скульптор получил гонорар и премию от государя в размере 17000 рублей. Это по тем временам чудовищно огромные деньги.

Но Теребенев, который любил роскошную жизнь, потратил все деньги на приемы, обеды, балы. Под ноль.

Случалось, что он от заказа до заказа оставался совсем без средств. И тогда продавал все, что можно - однажды так продал и собственный дом.

Такой образ жизни наложил отпечаток на быт художника и его отношение к работе. Увы - вскоре его уволили из Эрмитажа.

Поток заказов иссяк, пришли трудные времена. Мало того - Теребенёв заболел черной оспой, от него заразилась жена, которая не перенесла болезни и умерла. Эта трагедия окончательно добила художника.

Теребенев умер в 1858-м году в Мариинской больнице - в нищете, забытый всеми. Похороны невероятного мастера оплатил его бывший коллега.⠀