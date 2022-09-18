Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном

Российские стратегические ракетоносцы Ту-96 МС были замечены над некоторыми территориями освобождённой части Украины.

Вечером 18 сентября в русскоязычном сегменте интернета начала распространяться видеозапись, на которой местные жители заметили российские стратегические ракетоносцы-бомбардировщики в небе над городом. Сообщается, что два самолёта Ту-95 МС Военно-космических сил России пролетали над Херсонщиной ещё два дня назад.

По сообщениям очевидцев, оглушительный звук работы турбин российских бомбардировщиков был слышал даже на земле, а сами воздушные суда предположительно были экипированы ракетами Х-101.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 