Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном

Российские стратегические ракетоносцы Ту-96 МС были замечены над некоторыми территориями освобождённой части Украины.

Вечером 18 сентября в русскоязычном сегменте интернета начала распространяться видеозапись, на которой местные жители заметили российские стратегические ракетоносцы-бомбардировщики в небе над городом. Сообщается, что два самолёта Ту-95 МС Военно-космических сил России пролетали над Херсонщиной ещё два дня назад.

По сообщениям очевидцев, оглушительный звук работы турбин российских бомбардировщиков был слышал даже на земле, а сами воздушные суда предположительно были экипированы ракетами Х-101.