Yle: Россия перебрасывает в Украину системы ПВО и ЗРК С-300 из Санкт-Петербурга

Издание Yle утверждает, что российские войска перебрасывают на территорию Украины часть вооружений, ранее базировавшихся в Ленинградской области.

18 сентября финская газета Yle сообщила, что журналисты агентства заполучили информацию со спутников, которая свидетельствует о переброске дополнительного российского вооружения в Украину. По данным Yle, военные базы и склады армии России на Карельском перешейке в Санкт-Петербурге полностью опустели.

Эксперты Yle пришли к выводу, что по приказу Минобороны России вывезла несколько из 14-ти питерских систем ПВО на территорию Украины для повышения обороноспособности российских войск. Также в Украину отправились питерские системы ЗРК-300.