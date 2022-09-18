Yle: Россия перебрасывает в Украину системы ПВО и ЗРК С-300 из Санкт-Петербурга
Издание Yle утверждает, что российские войска перебрасывают на территорию Украины часть вооружений, ранее базировавшихся в Ленинградской области.
18 сентября финская газета Yle сообщила, что журналисты агентства заполучили информацию со спутников, которая свидетельствует о переброске дополнительного российского вооружения в Украину. По данным Yle, военные базы и склады армии России на Карельском перешейке в Санкт-Петербурге полностью опустели.
Эксперты Yle пришли к выводу, что по приказу Минобороны России вывезла несколько из 14-ти питерских систем ПВО на территорию Украины для повышения обороноспособности российских войск. Также в Украину отправились питерские системы ЗРК-300.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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