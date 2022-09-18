Садоводы рассказали, можно ли использовать падалицы яблок в качестве удобрения
Их можно и нужно использовать как составляющую компоста, надо только позаботиться, как прогнать мышей, которых притягивают яблочные семечки.
Как ни хотелось бы снять все плоды с дерева, но из-за непогоды и по другим причинам яблоки все же падают, разбиваются и для хранения не годятся. Что делать с ними?
Выбрасывать не стоит. А можно использовать, к примеру, для приготовления компоста. Но нужно помнить, что плоды, обработанные биологическими препаратами (на основе сенной палочки или триходермы) могут нести в себе опасность.
Она связана с утилизацией яблочного опада. Семечки яблок - отличная кормовая база для мышей. Потому, когда яблоки закапываются в траншеи либо добавляются в компост, это может стать "магнитом", который притянет мышей.
Они изроют огород, испортят урожай. А потом появится вопрос: откуда появилось столько мышей и что с ними делать.
Яблочный опад на самом деле хороший источник органического вещества и полезен для растений. Использовать его можно и нужно, однако при этом - принимать меры борьбы с мышами.
Для этого - использовать разные отравляющие приманки. Или - сделать их своими руками (например, на основе гипса).
Еще вариант - отпугнуть мышей от участка. Это можно сделать, разложив по грядкам полынь, космею, пижму и другие ароматные растения или вещества, которые будут отгонять мышей. В идеале ароматные растения лучше заготовить в период цветения, чтобы семена не распространялись по всему участку.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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