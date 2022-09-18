Американский генерал-лейтенант Келлог раскрыл ложь Белого дома об Украине

Генерал-лейтенант армии США в отставке Джозеф Кит Келлог признал, что Вашингтон является одной из сторон конфликта на Украине.

18 сентября отставной генерал-лейтенант армии США Джозеф Кит Келлог в своём интервью для американского телеканала Fox News заявил о том, что Белый дом врёт, когда заявляет мировому сообществу о своём нежелании быть причастными к эскалации конфликта на Украине.

Келлог отметил, что Соединённые Штаты предоставляют киевскому режиму 75% гуманитарной, финансовой и военной помощи от общего числа поставок остальных западных спонсоров Украины, что по мнению отставного американского военного делает Вашингтон непосредственным участником украинского конфликта.