Байден с женой прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II
Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл прибыли в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II.
18 сентября британская газета-таблоид «Дейли Мейл» сообщила о прибытии президента Соединённых Штатов Джо Байдена и первой леди Джилл на церемонию прощания с британским монархом в Вестминстерский дворец, чтобы отдать дань уважения её Величеству Елизавете Второй, которая десять дней назад мирно ушла из жизни в шотландском замке Балморал.
Отмечается, что американский лидер Байден со своей супругой также посетит государственные похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве, которые пройдут согласно разработанному заранее планом операции «Лондонский мост».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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