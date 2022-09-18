Байден с женой прибыл в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл прибыли в Вестминстерский дворец на прощание с Елизаветой II.

18 сентября британская газета-таблоид «Дейли Мейл» сообщила о прибытии президента Соединённых Штатов Джо Байдена и первой леди Джилл на церемонию прощания с британским монархом в Вестминстерский дворец, чтобы отдать дань уважения её Величеству Елизавете Второй, которая десять дней назад мирно ушла из жизни в шотландском замке Балморал.

Отмечается, что американский лидер Байден со своей супругой также посетит государственные похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве, которые пройдут согласно разработанному заранее планом операции «Лондонский мост».