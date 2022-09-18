Крым передали Украине: в чем была причина
По распространенной в СССР версии передача Крыма в состав Украины произошла в ознаменование 300-летия Переяславской рады. А по другой версии Хрущев это сделал стремясь заполучить лояльность украинских лидеров.
Но эти версии не выдерживают критики. А дело оказалось в экономике и политике. Во время Второй мировой войны населявшие Крым татары радостно приветствовали германские войска и всячески им помогали. За что и были впоследствии депортированы.
А в Крым стали переселять россиян из-под Курска, Брянска и других областей. И эти россияне начали пытаться выращивать картофель, свеклу, капусту и другие привычные им сельскохозяйственные культуры. А они не росли, поскольку нужно было выращивать виноград и табак, чего русские банально не умели. Да и жилье в Крыму кардинально отличалось от привычных хат.
То, что не умели делать жители РСФСР, прекрасно умели делать украинцы. Ими и решили заселить полуостров, заодно передав его под юрисдикции УССР.
Опубликовано: Staalker
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