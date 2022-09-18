Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку США демократии в Армении
Премьер Армении Никол Пашинян выразил благодарность спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси за её позицию в арямно-азербайджанском конфликте и поддержку армянской демократии.
18 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси за оказанную поддержку Еревана в ходе её визита, вызванного обострением армяно-азербайджанского конфликта.
Пашинян также подчеркнул, что крайне ценит Соединённые Штаты за поддержку «армянской демократии», которые оказывают содействие на столь сложном пути установления в Армении демократического режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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