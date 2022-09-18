Концерт Стаса Михайлова в Рубцовске спровоцировал скандал

Зрителей неприятно удивило, что певца подвезли к сцене по беговой дорожке стадиона, тогда как рядовым горожанам не разрешают по ней даже ходить в обуви.

Стас Михайлов выступил на корпоративном празднике в городе Рубцовске. Рядовое мероприятие вызвало большой резонанс в соцсетях региона, сообщает Рамблер.

В частности, зрителей неприятно удивило, что исполнителя подвезли к сцене по беговой дорожке стадиона при том, что имеется другой вьезд.

Кроме того, обычным гражданам по этой дорожке не разрешается даже ходить без спортивной обуви - чтобы не испортить ее покрытие, уточняет ren.tv.

Многие зрители также считают, что сейчас не время растрачивать большие деньги на развлечения – а гонорар певца, по слухам, составил 25 миллионов рублей.

Впрочем, в этом мнения пользователей ВКонтакте разделились. Другая часть поклонников резонно заявила, что предприятие само должно решать, как распорядиться заработанными деньгами.

Ранее появилось сообщение, что россияне активно скупают постельное белье, на котором изображен Стас Михайлов.