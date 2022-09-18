У россиян возрос интерес к смартфонам отечественного производства

Число покупок российских телефонов в последнее время возросло. Если в прошлом году летом спрос на отечественные модели составлял 24%, то в июне-августе этого года он вырос до 26%.

Несмотря на явные предпочтения жителей РФ в сторону "родного" производителя, европейские смартфоны все же пока пользуются большим спросом.

В прошлом году ими интересовались 36% покупателей. Этим летом данный показатель увеличился до 40%.

Из исследований банка "Русский стандарт":

"Один из ярких трендов, отмеченных аналитиками банка, - растущий интерес к мобильным телефонам российских производителей на фоне снижения доли американских и корейских брендов от общего числа покупок таких гаджетов"

Доля продаж российских телефонов этим летом составила 26%, в прошлом году в летние месяцы указанный показатель был равен 24%.

Что касается гаджетов американского производства, интерес к ним упал с 5% (прошлым летом) до 3% (в этом сезоне).

Та же ситуация наблюдается со смартфонами корейского производителя - снижение спроса с 9% до 6%, если сравнивать этот и прошлый годы.

А вот покупки китайских смартфонов остались почти на прежнем уровне: в прошлом году их общее число летом составляло 24%, в июне-августе этого года цифра уменьшилась до 23%.

Японская сотовая техника этим летом интересовала россиян так же, как и в прошлом году: процент от всех продаж составил 2%.

Объяснить снижение спроса на гаджеты зарубежного производства и возросший интерес к отечественному производителю очень просто: с российского рынка уходят американские и корейские компании