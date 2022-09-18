15-летний Итан Нванери из из лондонского «Арсенала» признан самым молодым игроком в истории АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги полузащитник «Арсенала» Итан Нванери вышел на поле и стал стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги.

«Арсенал» играл на выезде против «Брентфорда» и победил со счетом 3:0. Нванери выпустили на поле в самом конце встречи.

В итоге он дебютировал в чемпионате Англии в 15 лет и 181 день. До этого момента рекордсменом являлся Харви Эллиот — английский профессиональный футболист, выступающий в качестве вингера за клуб Премьер-лиги "Ливерпуль".

В момент дебютной игры за "Фулхэм" в матче против "Вулверхэмптон Уондерерс" Эллиоту исполнилось 16 лет и 30 дней. Он удерживал этот рекорд с мая 2019 года.