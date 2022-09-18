15-летний Итан Нванери из из лондонского «Арсенала» признан самым молодым игроком в истории АПЛ
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги полузащитник «Арсенала» Итан Нванери вышел на поле и стал стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги.
«Арсенал» играл на выезде против «Брентфорда» и победил со счетом 3:0. Нванери выпустили на поле в самом конце встречи.
В итоге он дебютировал в чемпионате Англии в 15 лет и 181 день. До этого момента рекордсменом являлся Харви Эллиот — английский профессиональный футболист, выступающий в качестве вингера за клуб Премьер-лиги "Ливерпуль".
В момент дебютной игры за "Фулхэм" в матче против "Вулверхэмптон Уондерерс" Эллиоту исполнилось 16 лет и 30 дней. Он удерживал этот рекорд с мая 2019 года.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине
У россиян возрос интерес к смартфонам отечественного производства
Трамп: власти Германии потеряют страну без энергоносителей из России
Концерт Стаса Михайлова в Рубцовске спровоцировал скандал
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина