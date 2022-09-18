Французское государство собирается выделить космической отрасли миллиарды

В течение трёх лет Франция потратит на различные исследования в области космоса несколько млрд евро.

"В целом Франция готовится инвестировать в космический сектор более 9 млрд евро в ближайшие три года для научных исследований и нашей космической промышленности", - заявила глава французского правительства в воскресенье на открытии Международного конгресса астронавтики в Париже.

Со слов премьер-министра страны Элизабет Борн,развитие данной отрасли жизненно необходимо для преодоления изменений климата, развития цифровой сферы и коммуникаций.

Шла речь и о возросшей милитаризации космического пространства, которая создает новые вызовы в сфере защиты как национальных интересов Франции, так и Европы в целом.

В рамках космической программы планируется подготовить к запуску новую ракету-носитель.

По предварительным данным, «Ариан 6» будет отправлена на орбиту в 2023 году.

