Ереван рассчитывает на санкции США против Баку
Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Ереван рассчитывает на введение США санкционных ограничений в отношении Баку.
18 сентября спикер парламента Армении Ален Симонян в своём пресс-релизе заявил, что Ереван искренне рассчитывает на то, что Белый дом пример решение о введении санкций против Баку из-за обострения армяно-азербайджанского конфликта.
Воодушевлённый после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван, армянский политик Симонян утверждает, что санкционные ограничения станут «рычагом для прекращения экспансионистских посягательств Азербайджана».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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