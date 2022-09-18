Байден пригрозил Китаю прекращением американских инвестиций в случае поддержки России

Президент США Джо Байден заявил, что остановит все инвестиции в Китай при условии нарушения санкций против России.

18 сентября президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём интервью для CBS заявил о том, что в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем, пригрозил полным прекращением американских вложений в китайскую экономику.

Байден отметил, что пойдёт на такие меры в случае если Китай нарушит введённые Западным миром санкционные ограничения против России, однако отметил, что в настоящее время не видит подобных рисков.