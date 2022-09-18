Ближайшая неделя теплом не порадует: температура будет ниже климатической нормы

Бабье лето пока отменяется, тепла ждать в ближайшее время не стоит. Погода будет переменчивая, холодная, с дождями и северными ветрами. Самое время приготовить зонтики, теплые курти и пальто.

Глубокая осень придет раньше положенного срока, об этом заявил синоптик Дмитрий Рябов.

"В начале неделе погоду будет определять активный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Они принесут ненастную погоду. Облачно, повсеместно дожди различной интенсивности. В понедельник – сильные"

Неделя начнется с туманов, ожидается порывистый северо-западный ветер. Ночная температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Днем будет примерно так же: от +8 до +13.

Во вторник - еще холоднее: 11-33 градусов тепла.

Среда - начало заметного похолодания. Температурные показатели на 3 градуса ниже нормы: в ночное время 5-9 тепла, днем 13-16 выше нуля.

В четверг ожидается до +1 градуса ночью и максимум 13 тепла днем. В пятницу - еще холоднее: 2-9 градусов выше ноля. Возможны сильные осадки, северный порывистый ветер.

Выходные порадуют отсутствием дождей (кроме отдельных юго-восточных территорий), но тепла не прибавится.

Ветер по-прежнему северный, умеренной силы, в ночные часы в субботу будет от 1 до 6 тепла, днем 4-11 со знаком "плюс". Воскресный день тоже будет холодным: около 10-12 выше ноля.