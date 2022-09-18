Белоруска Ирина Чуйкевич завоевала титул чемпионки мира в седьмой раз
На чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии в Сербии победу праздновала капитан ВС Беларуси Ирина Чуйкевич.
"В Сокобане завершился 18-й чемпионат мира по скоростной радиотелеграфии - 2022. В соревнованиях приняли участие более 20 стран. Военнослужащая 62-го центрального узла связи капитан Ирина Чуйкевич, входящая в состав белорусской команды, подтвердила звание действующей рекордсменки", - рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
Девушка завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали в личном зачете.
В основе скоростной радиотелеграфии лежит передача и прием сообщений при помощи азбуки Морзе.
На соревнованиях по скоростной радиотелеграфии спортсмен в течение минуты принимает текст заданной скорости. Потом скорость увеличивают на 10 знаков в минуту.
Опубликовано: Храмова Оксана
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