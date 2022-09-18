Киев запросил у Москвы данные о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец запросил у Татьяны Москальковой имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке.

18 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своём Telegram-канале написал сообщение о том, что направил запрос омбудсмену России Татьяне Москальковой с требованием предоставить имена пострадавших при обстреле исправительной колонии в Еленовке.

Лубинец также с уверенностью заявил о том, что готов приехать в Донецкую Народную Республику, чтобы лично посетить территорию исправительной колонии, где сегодня в результате обстрела ВСУ погиб один военнопленный и ещё пятеро украинских пленённых солдат получили ранения.