В знак протеста и солидарности иранские женщины демонстративно жгут хиджабы и состригают волосы

Такая массовая акция протеста стала реакцией на гибель 22-летней Максы Амини, которую избили до смерти в полицейском участке за неправильнео ношение хиджаба.

Как полагают правозащитники, Макса Амини погибла по вине сотрудников полиции нравов. Они посчитали, что девушка недостаточно плотно накрыла голову хиджабом и решили ее наказать за это.

Побои продолжались несколько часов, в результате Амини оказалась в больнице, где в скором времени умерла. Официальная версия смерти такова: сердечный приступ после четырехдневной комы.

Возмущения начались со дня похорон в городе Секкез, где можно было услышать громкие выкрики недовольных "смерть диктатору!". Очевидно, адресованы они были лидеру Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Отдельные протестующие подошли к офису местного губернатора, но сотрудники полиции быстро разогнали собравшихся выстрелами и слезоточивым газом.

Иранские женщины в знак протеста провели в соцсетях флэшмоб. Они стали выкладывать видеоролики, в которых показательно сжигают свои хиджабы и стригут длинные волосы.

Эти действия возмущенные иранки сопровождают лозунгами, направленными против правительства.

К недовольным и протестующим присоединились даже лица из числа правительственных чиновников, а также журналисты, ранее поддерживающие действующий режим.

История с погибшей девушкой получила продолжение: в Тегеране начали расследовать это дело.

Лица, которые участвовали в избиении, могут сесть на 10 лет в тюрьму, если выдвинутые против них обвинения подтвердятся.