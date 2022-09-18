В знак протеста и солидарности иранские женщины демонстративно жгут хиджабы и состригают волосы
Такая массовая акция протеста стала реакцией на гибель 22-летней Максы Амини, которую избили до смерти в полицейском участке за неправильнео ношение хиджаба.
Как полагают правозащитники, Макса Амини погибла по вине сотрудников полиции нравов. Они посчитали, что девушка недостаточно плотно накрыла голову хиджабом и решили ее наказать за это.
Побои продолжались несколько часов, в результате Амини оказалась в больнице, где в скором времени умерла. Официальная версия смерти такова: сердечный приступ после четырехдневной комы.
Возмущения начались со дня похорон в городе Секкез, где можно было услышать громкие выкрики недовольных "смерть диктатору!". Очевидно, адресованы они были лидеру Ирана аятоллу Али Хаменеи.
Отдельные протестующие подошли к офису местного губернатора, но сотрудники полиции быстро разогнали собравшихся выстрелами и слезоточивым газом.
Иранские женщины в знак протеста провели в соцсетях флэшмоб. Они стали выкладывать видеоролики, в которых показательно сжигают свои хиджабы и стригут длинные волосы.
Эти действия возмущенные иранки сопровождают лозунгами, направленными против правительства.
К недовольным и протестующим присоединились даже лица из числа правительственных чиновников, а также журналисты, ранее поддерживающие действующий режим.
История с погибшей девушкой получила продолжение: в Тегеране начали расследовать это дело.
Лица, которые участвовали в избиении, могут сесть на 10 лет в тюрьму, если выдвинутые против них обвинения подтвердятся.
Опубликовано: Храмова Оксана
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