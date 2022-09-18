ВКС России нанесли массированный удар по базе террористов в Сирии
В Минобороны РФ рассказали об успешном уничтожении полевых командиров террористической организации Билала Саида и Абу Дуджана ад-Дири в Сирии.
В воскресенье ночью, 18 сентября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила о том, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по базе террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* в сирийской провинции Идлиб.
Отмечается, что в результате поражения ВКС РФ базы «Джебхат ан-Нусра»* потери террористической организации составили более чем 45 боевиков, среди которые два полевых командира Билала Саида и Абу Дуджана ад-Дири.
* запрещённая террористическая организация
Опубликовано: Диана Мудреченко
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