ВКС России нанесли массированный удар по базе террористов в Сирии

В Минобороны РФ рассказали об успешном уничтожении полевых командиров террористической организации Билала Саида и Абу Дуджана ад-Дири в Сирии.

В воскресенье ночью, 18 сентября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявила о том, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по базе террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* в сирийской провинции Идлиб.

Отмечается, что в результате поражения ВКС РФ базы «Джебхат ан-Нусра»* потери террористической организации составили более чем 45 боевиков, среди которые два полевых командира Билала Саида и Абу Дуджана ад-Дири.