Продажи российского оружия в Азию сокращаются

Ранее Азия была одним из крупнейших экспортных рынков для продаж российского оружия. Однако в последнее время ситуация меняется.

Доктор Ян Стори, эксперт по безопасности в Юго-Восточной Азии из Института ISEAS-Юсофа Исхака в Сингапуре отмечает, что Россия потеряла лидерство в Юго-Восточной Азии.

По его словам, причинами послужили ужесточение экспортного контроля и санкций, репутационный ущерб в связи с качеством оружия.

В августе этого года Филиппины подтвердили отказ от сделки по приобретению российских вертолетов Ми-17. Сумма этой сделки должна была составить 227,7 млн долларов.

На Филиппинах возникли опасения по поводу санкций, и они характерных для других стран. Например, есть неподтвержденная информация о том, что Вьетнам планирует отказаться от покупок оружия в России.

Ситуация на Украине, поступающие оттуда данные заставили многих существующих и потенциальных партнеров усомниться в качестве вооружения.

Еще в прошлом месяце в России прогнозировали выручку от продажи оружия в текущем году на уровне 10,8 млрд долларов. Это на 26% меньше, чем годом ранее.

Между тем поставки российского оружия в Азию сокращались и ранее. Так, с 2012-2016 годов по 2017-2021 год поставки в Индию упали на 47%, во Вьетнам – на 71%.