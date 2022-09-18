Опальный принц Эндрю, лишенный королевского покровительства за сексуальный скандал, высказался о смерти Елизаветы II

62-летний принц Эндрю, сын покойной королевы Елизаветы II и брат короля Карла III, опубликовал заявление по поводу смерти его матери.

Он сказал, что всегда будет хранить ее любовь, ценить ее мудрость. Он признал, что ему будет не хватать ее советов и юмора.

В заключение своей речи он сказал: «Боже, храни короля» в поддержку своего брата.

Принц Эндрю был лишен воинских званий и потерял королевское покровительство в начале этого года из-за дружбы с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные домогательства.

Эндрю не разрешается использовать титул «Его Королевское Высочество», ему не разрешили надеть военную форму во время похорон. Сам он всегда отрицал свою причастность к правонарушениям.

К слову, принцу Гарри также не разрешили надеть военную форму во время шествия за гробом королевы, поскольку два года назад он отказался от своей королевской роли.

Но все же для принца Эндрю сделали исключение. На торжественное бдение вместе с братьями и сестрами в знак уважения к матери ему разрешили надеть униформу.

Во время похорон отца, принца Филиппа, Эндрю сопровождал королеву Елизавету II во время службы в машине и во время прохода по Вестминстерскому аббатству.